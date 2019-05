Der Hotelbetreiber GHOTEL hotel & living (www.ghotel.de), eine Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), hat ein modernes 4 Sterne Hotel Holiday Inn in Osnabrück eröffnet. Das Hotel wird als Franchisenehmer für die InterContinental Hotels Group unter der Marke Holiday Inn betrieben und ist bereits der 30. Standort von Holiday Inn in Deutschland. Das neue Hotel ist zentral ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs Osnabrück gelegen und nur 33 Kilometer vom Flughafen Münster/Osnabrück entfernt. Das 4 Sterne Haus verfügt über 158 moderne Gästezimmer sowie drei professionell ausgestattete Veranstaltungsräume und einen Spa-Bereich.

Mario Maxeiner, Managing Director, Northern Europe, sagt: "Holiday Inn und Holiday Inn Express sind starke Marken im Midscale Segment, die unser Wachstum nicht nur hier in Deutschland enorm vorantreiben, ...

