DAX - Erreicht Zielzone auf der Unterseite, Bullen halten sich zurück

Das deutsche Börsenbarometer legt auch am Mittwoch den Rückwärtsgang ein und bestätigt damit die klar bärische Einschätzung ("So lange die Marke von 12.120 Punkten nicht per Stundenschluss herausgenommen werden kann, dominieren nun erneut die Abwärtsrisiken für einen erneuten Rücksetzer in den Bereich 11.850 bis 11.950 Punkte.") vom vergangenen Montag. Heute Vormittag eröffnet der Index mit einem Abwärtsgap und rutscht im Anschluss weiter ab. Das bisherige Tagestief lag bei 11.854 Punkten.

Der deutsche Leitindex erreicht heute Vormittag den im Wochenverlauf mehrfach genannten Zielbereich auf der Unterseite. Es gibt allerdings eine schlechte Nachricht für die Bullen: Es zeichnet sich im Zielbereich bislang kein nennenswertes Kaufinteresse ab - der Index rutscht von einem Tagestief zum nächsten.

Es muss daher davon ausgegangen werden, dass der Index in den kommenden Handelsstunden weiter Richtung 11.800 Punkte abdriftet. Etwas Entspannung für die Bullen würde ein Konter zurück über 11.950 Punkte bringen, richtig bullisch wird das Chartbild aber erst wieder oberhalb von 12.200 Punkten. Bis dahin bleiben die Abwärtsrisiken vorerst weiter dominant.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.04.2019 - 29.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2014 - 29.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX4C22 25,85 9.292 4,60 31.05.2019 DAX Index HX711G 15,26 10.350 7,73 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 29.05.2019; 11:20 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX7149 7,50 12.600 15,83 28.06.2019 DAX Index HX7150 13,70 13.225 8,73 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 29.05.2019; 11:20 Uhr

