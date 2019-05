Bislang dürfen Drohnen nicht weit fliegen - das wollen Telekom und Flugsicherung ändern. Die Gemeinschaftsfirma Droniq will Drohnen über weite Distanzen ortbar machen.

Die Telekom und die Deutsche Flugsicherung (DFS) wollen mit einer gemeinsam entwickelten Technologie Langstreckenflüge von Drohnen ermöglichen. Bislang sind Flüge nur in Sichtweite des Drohnenpiloten erlaubt. Die beiden Unternehmen gaben am Mittwoch in Frankfurt die Gründung ihrer Gemeinschaftsfirma Droniq bekannt.

"Droniq bietet einen Einstieg in den kommerziellen Betrieb von unbemannten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...