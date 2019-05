Pasinex Resources (CSE: PSE; FRA: PNX) hat sich mit seinem türkischen Joint Venture Partner Akmetal A.S. auf einen rechtlich verbindlichen Rückzahlungsplan für dessen Schulden gegenüber dem Joint-Venture-Unternehmen Horzum A.S. geeinigt. Die Vereinbarung sieht eine monatliche Mindesttilgung der Schulden gegenüber Horzum AS vor und stärkt die Kontrolle im Rahmen des Joint-Ventures.

