iRobot Corp. (NASDAQ: IRBT), der führende Anbieter von

Haushaltsrobotern, bringt zwei neue, leistungsstarke Roboter auf den

Markt, die gemeinsam für die gründlichste Bodenreinigung sorgen. Der

Roomba® s9+ Saugroboter mit Clean Base[TM] Automatischer

Absaugstation verfügt über ein modernes, für Ecken optimiertes Design

und ist der bisher intelligenteste, leistungsstärkste und

gründlichste Roomba®. Der Braava jet® m6 Wischroboter reinigt mehrere

Räume und grosse Flächen durch fortschrittliche Navigation und

Kartierung. Mittels Imprint[TM]-Kopplungstechnik lassen sich die

beiden Roboter miteinander verbinden, damit der Roomba® s9 erst saugt

und der Braava jet® m6 anschliessend wischt - automatisch und ohne

Eingreifen des Nutzers.



"Letztes Jahr haben wir den Roomba® Saugroboter mit der Fähigkeit

ausgestattet, sich Grundrisse zu merken und seinen Behälter

automatisch zu leeren, wodurch ein bei Haushaltsrobotern bisher

unbekanntes Level an Reinigungsautomatisierung entstanden ist", sagt

Colin Angle, Vorstandsvorsitzender und CEO von iRobot. "Mit der

Markteinführung des Roomba® s9+ und des Braava jet® m6 hat iRobot

einen weiteren Meilenstein in der Automatisierung von

Haushaltsrobotern erreicht. Nicht nur müssen sich Nutzer nun um das

Staubsaugen wochenlang keine Gedanken mehr machen. Ihre Saug- und

Wischroboter arbeiten nun sogar selbständig zusammen - sie saugen und

wischen nacheinander und automatisch, ohne dass der Nutzer eingreifen

muss."



"Der Roomba® s9+ Saugroboter und der Braava jet® m6 Wischroboter

sind die fortschrittlichsten Roboter, die iRobot bisher gefertigt hat

- und die aktuell besten verfügbaren Reinigungsroboter für Zuhause",

sagt Christian Cerda, COO von iRobot. "Kunden, die eine

Hochleistungsreinigung bis ins kleinste Detail wünschen, werden die

herausragende Saugkraft des Roomba® s9+ und seine Fähigkeit, bis tief

in schmutzige Ecken zu reinigen, schätzen. Zusammen mit seinen

optimierten Reinigungsfunktionen bietet die Intelligenz des Braava

jet® m6 im Kartieren und Navigieren Anwendern einen Roboter, der ihr

gesamtes Zuhause wischen kann."



Roomba® s9+: Findet Schmutz in den hintersten Ecken und Kanten



Der Roomba® s9+ Saugroboter mit Clean Base Automatischer

Absaugstation bietet Kunden die bisher gründlichste Reinigung (1).

Ermöglicht wird dies durch einen fortschrittlichen 3D-Sensor, ein

neues, leistungsstarkes Reinigungssystem und die

PerfectEdge®-Technologie mit zwei 30 Prozent breiteren

Reinigungsbürsten (2) aus Gummi und einer speziell entworfenen

Eckenbürste. Jede Gummibürste ist mit Lamellen ausgestattet, die auch

auf unterschiedlichen Oberflächen in ständigem Kontakt mit dem Boden

bleiben - von Hartböden bis hin zu Teppichen. Durch die Flexibilität

der Gummibürsten entfernen sie jeden Schmutz von kleinen Partikeln

wie Staub bis hin zu Haaren und groben Verschmutzungen. Die speziell

entwickelte Eckenbürste verfügt über fünf Arme, die Schmutz und Staub

aus Ecken und Wandkanten fegen, damit der Roboter sie anschliessend

aufsaugen kann.



Der Roomba® s9+ ist mit einem neuen, leistungsstarken

Reinigungssystem mit bis zu 40-mal mehr Saugkraft (3) als vorherige

Roomba-Generationen ausgestattet. Wenn der Roomba® s9+ auf Teppiche

oder Vorleger fährt, aktiviert der Roboter seine Power

Boost-Technologie, um automatisch die Saugkraft zu erhöhen und

tiefsitzenden Schmutz und Verunreinigungen aus Teppichfasern

einzusaugen.



Die patentierte iAdapt® 3.0-Navigation mit vSLAM®-Technologie von

iRobot ermöglicht es dem Roomba s9+, nahtlos und effizient durch das

Haus zu navigieren, indem gespeichert wird, wo der Roboter bereits

war und welche Bereiche noch gereinigt werden müssen. Ein neuer,

hochentwickelter 3D-Sensor scannt 25 Mal pro Sekunde die direkte

Umgebung vor dem s9+, um tief in Ecken zu gelangen und grosse Flächen

effizient zu reinigen. Mit der Imprint[TM] Smart Mapping-Technologie

von iRobot lernt der Roomba® s9+ den Grundriss des Hauses kennen und

gibt Kunden die vollständige Kontrolle darüber, welcher Raum wann

gereinigt werden soll. Der Roboter kann über die iRobot HOME App oder

die CLEAN-Taste aktiviert werden. Anwender können die Reinigung auch

mittels Sprachsteuerung starten, wenn der Roboter mit Alexa-fähigen

Geräten oder dem Google Assistant verbunden ist.



Der Roomba® s9+ verfügt über das erste und einzige

Anti-Allergen-System für Roboter, das Pollen und Schimmelallergene

einfängt und verhindert, dass diese wieder aus dem Roboter oder der

Clean Base Ladestation entweichen. Der Roomba® s9 Saugroboter enthält

einen Hochleistungsfilter, der 99 Prozent aller Schimmel-, Pollen-

und Milbenallergene einfängt. Sobald der Roomba® s9+ Roboter die

Reinigung abgeschlossen hat, kehrt er zur Clean Base Ladestation

zurück und entleert den Auffangbehälter automatisch in einen

Einwegbeutel, der Schmutz und Staub aufnimmt. Die Clean Base

Ladestation fasst den Inhalt von ca. 30 Auffangbehältern, sodass sich

Nutzer wochenlang nicht um das Staubsaugen kümmern müssen.



Braava jet® m6 wischt mehrere Räume und grosse Flächen



Der Braava jet® m6 Wischroboter sorgt für saubere, frische Böden

im gesamten Zuhause. Nutzer bringen je nach Präferenz ein Nass- oder

Trockenwischtuch an, anschliessend erledigt der Roboter die Arbeit.

Wie der Roomba® s9 Saugroboter verfügt auch der Braava jet® m6 über

iAdapt 3.0-Navigation mit vSLAM-Technologie und Imprint[TM] Smart

Mapping, um den Grundriss des Hauses kennenzulernen und Kunden die

Wahl zu geben, welcher Raum wann gereinigt werden soll. Über die

iRobot HOME App oder die CLEAN-Taste kann der Roboter gestartet

werden. Darüber hinaus können Nutzer die Reinigung über Sprachbefehl

anweisen, wenn der Roboter mit Alexa-fähigen Geräten oder dem Google

Assistant verbunden ist.



Der Braava jet® m6 ist ideal für Hartböden wie Parkett, Fliesen

und Stein geeignet und verfügt über ein verbessertes Design für

saubere Ecken und Kanten. Dank der fortgeschrittenen Navigation

reinigt der Roboter in einem effizienten Muster und umfährt dabei

Möbel, Teppiche und andere Hindernisse. Bei niedrigem Akkustand

während einer Reinigung lädt sich der Roboter automatisch wieder auf

und fährt anschliessend mit der Reinigung fort, bis der Vorgang

abgeschlossen ist.



Im Nasswischmodus entfernen der Präzisions-Sprühstrahl und das

Nasswischtuch klebrige Verunreinigungen, Schmutz (4) und Küchenfett.

Für einen frischen, langanhaltenden Duft können Anwender die Braava

jet® Hartboden-Reinigungslösung nutzen. Im Trockenwischmodus nehmen

die Trockenwischtücher dank elektrostatischer Kraft Schmutz, Staub

und Tierhaare auf.



Nachdem der Braava jet® Wischroboter seine Reinigung beendet hat,

müssen Nutzer die schmutzigen Wischtücher nicht berühren, sondern

können den Roboter einfach über einem Mülleimer platzieren und die

Auswurftaste drücken, um das Tuch in den Müll zu entsorgen. In den

Clean Map[TM]-Berichten können Anwender sehen, wo der Braava jet® m6

gereinigt hat und sehen darüber hinaus weitere Reinigungsstatistiken.

Wiederverwendbare, waschbare Nass- und Trockenwischtücher können

separat erworben werden.



Ein dynamisches Team: Der Roomba® saugt, der Braava jet® wischt



Die Einführung des Roomba® s9+ und des Braava jet m6 markiert die

nächste Generation der vernetzten Automatisierung des Zuhauses. Die

Imprint[TM]-Kopplungstechnik lässt die Roboter intelligent

miteinander kommunizieren, damit sie die Reinigung nacheinander

ausführen. Gemeinsam ermöglichen Roomba® s9+ und der Brava jet® m6

ein Höchstmass an Sauberkeit, indem ohne Zutun des Nutzers

automatisch gesaugt und dann gewischt wird.



In der iRobot HOME App können Anwender eine gekoppelte Reinigung

starten und auswählen, ob nur bestimmte Räume oder ein gesamtes

Stockwerk ihres Zuhauses gereinigt werden sollen. Zuerst saugt der

Roomba® s9+ die ausgewählte Fläche. Sobald dies abgeschlossen und der

Roomba wieder zu seiner Station zurückgekehrt ist, beginnt der Braava

jet® m6 mit dem Wischvorgang. Nutzer erhalten Benachrichtigungen,

wenn Saug- und Wischvorgang abgeschlossen sind. Die

Imprint[TM]-Kopplungstechnik funktioniert auch mit dem Roomba® i7+

Saugroboter.



Preis und Verfügbarkeit:



Der Roomba® s9+ Saugroboter mit Clean Base[TM] Automatische

Absaugstation ist voraussichtlich ab Mitte Juli für CHF 1'499.- (UVP)

erhältlich.



Der Braava jet® m6 Wischroboter ist ebenfalls ab circa Mitte Juli

2019 im Handel und auf irobot.ch für CHF 699.- (UVP) erhältlich.



Beide Geräte-Neuheiten sind schon jetzt im Online-Shop des

Schweizer Generalimporteurs aufgeschaltet.



Weitere Informationen:



Fotos, Videos und weitere Informationen zum Roomba® s9+ Saugroboter

und zum Braava jet® m6 Wischroboter finden Sie hier oder unter:

https://store.irobot.ch/deutsch/support/pressezentrum-schweiz.html



(1) Verglichen zu Roomba® 980, e5 und i7 Robotern

(2) Verglichen zur Roomba® 600 Serie

(3) Verglichen zum Roomba® 600 Series AeroVac[TM] System

(4) Im Spot-Reinigungsmodus getestet



Über iRobot



iRobot, das international führende Unternehmen in der Robotik,

entwickelt und fertigt Roboter, die Menschen dabei unterstützen,

innerhalb und ausserhalb ihres Zuhauses mehr zu erreichen. Mit der

Markteinführung des ersten Roomba Staubsaugroboters im Jahr 2002

begründete iRobot die Kategorie Haushaltsroboter. Heute ist iRobot

ein weltweit tätiges Unternehmen, das bisher mehr als 25 Millionen

Roboter verkauft hat. Das iRobot-Produktportfolio, einschliesslich

des Roomba Saugroboter und der Braava Bodenwischroboter, verfügt über

unternehmenseigene Technologien und fortschrittliche Konzepte für die

Reinigung, Kartierung und Navigation. Die Ingenieure des Unternehmens

entwickeln so ein Ökosystem an Robotern und Technologien als

Grundlage für das Smart Home. Mehr Information unter www.irobot.ch



Für Investoren



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf

historischen Informationen basieren, sind zukunftsbezogene Aussagen,

die gemäss den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities

Litigation Reform Act von 1995 gemacht werden. Diese Pressemitteilung

enthält ausdrückliche oder implizierte zukunftsbezogene Aussagen zu

den Erwartungen der iRobot Corporation bezüglich der Pläne, Ziele und

Strategien des Managements. Diese Aussagen sind weder Versprechungen

noch Garantien, sondern unterliegen einer Vielzahl von Risiken und

Unsicherheiten, von denen viele ausserhalb unserer Kontrolle liegen.

Dies könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich

von diesen zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Bestehende und

potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich zu sehr auf diese

zukunftsbezogenen Aussagen zu verlassen, da sie nur ausgehend vom

Datum der Pressemitteilung gemacht werden. iRobot trägt keinerlei

Haftung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu

aktualisieren oder zu überarbeiten - sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Umstände oder aus anderen

Gründen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risikofaktoren,

denen sich iRobot gegenübersieht, finden Sie in der Offenlegung

unserer öffentlich zugänglichen Unterlagen. Diese sind bei der

Securities and Exchange Commission, einschliesslich, aber nicht

beschränkt auf unseren letzten Jahresbericht auf Formular 10-K

abrufbar.



Kontakt:

Medienstelle iRobot Schweiz c/o Factum AG, Hohlstrasse 511, Postfach

1693, CH-8048 Zürich,



Ansprechpartner:

Mohan Mani (m.mani@factum.ch / Telefon: 079 433 57 83)

Michael Bolliger (m.bolliger@factum.ch / Telefon: 079 630 80 03)