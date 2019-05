Gestern hatten wir die Roadshow #77 bei der BKS, der Event war sehr gut besucht. Bilder dazu HIER. Bei der Anmoderation kommt man nicht am aktuellen Thema Nr. 1 vorbei, denn mit einem Misstrauensantrag abgewählt zu werden, das hat nicht einmal Trump geschafft. Und weil der Name Kurz gestern in allen Medien wortspieltechnisch in die Titelgebung eingeflossen ist, habe ich im Börseglossar nachgesehen, was man da als Inspiration finden könne: Ein Treffer war: Kurzläufer. Nun, das sind Anleihen mit kurzer Restlaufzeit. Sieht man sich den ATX in der Kurz-Ära an, so hat es ebenfalls nur eine kurz laufende Outperformance gegeben, gleich zu Beginn. Danach gab es keine Effekte mehr. Unterm Strich notierte der ATX beim Amtsantritt von Kurz höher als jetzt. Wie ...

