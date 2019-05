Bei der Europawahl erhielt die Fünf-Sterne-Bewegung nur 17,1 Prozent der Stimmen. Jetzt stellt ihr Chef Luigi Di Maio die Vertrauensfrage.

In Italien stellt der Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, nach den Einbußen bei der Europawahl die Vertrauensfrage. Das Votum finde am Donnerstag über eine Online-Plattform der Partei statt, kündigte der stellvertretende Regierungschef am Mittwoch in einem Eintrag im Fünf-Sterne-Blog an.

"Heute habe ich das Recht zu wissen, was Sie von meinen Aktionen halten", ergänzte Di Maio. "Ich möchte die Stimme der ...

