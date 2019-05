Dow Jones - Es geht ans Eingemachte

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Bereits der verspätete Wochenstart am Dienstag nach dem Feiertag (Memorial Day) in den USA lief für die Käufer im Dow Jones Industrial Average alles andere als gut. Der Index fiel nach einer ersten Erholung deutlich zurück und schloss unter dem EMA200 im Tageschart. Heute deutet sich vorbörslich eine große Abwärtslücke an.

Im Fokus stehen nun die Tiefs der letzten Monate. Das Märztief bei 25.208 Punkten hatte die erste Abwärtswelle im laufenden Monat noch stoppen können. Fällt dieser wichtige Support nun im zweiten Anlauf und schaffen die Bullen es nicht, ein Intraday-Reversal einzuleiten, so dass der Dow Jones Industrial Average über 25.208 Punkten schließt, wäre ein starkes Verkaufssignal aktiviert. Dieses würde Abwärtsziele bei 24.883 und darunter 24.675 Punkten aktivieren. Die zweite Marke leitet sich durch ein offenes Gap im Chart im Januar ab.

Unterhalb des gestrigen Hochs bei 25.717 Punkten dominieren klar die Bären das Kursgeschehen. Erst wenn der Index darüber ansteigt, kämen der EMA50 und die Hochs bei 25.957 Punkten wieder ins Spiel. Ein Ausbruch über die Horizontale bei 25.957 Punkten generiert ein prozyklisches Kaufsignal. In diesem Fall wären zumindest 26.110 Punkte erreichbar.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.01.2019 - 28.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2014 - 28.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

