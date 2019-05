Most Actives des Handelstages: Wirecard Call DF26K7 http://bit.ly/2WccgDx Apple Call CP5A4B http://bit.ly/2Wi6hNK Die Metalle der Seltenen Erden sind zwar nicht selten, wie der Name vermuten lässt, aber nur unter recht hohem Aufwand zu gewinnen. Gebraucht werden sie in zahlreichen Schlüssel Technologien. China liefert nahezu den kompletten Weltbedarf. Noch. Denn im Handelsstreit droht China damit, die Versorgung einzustellen. Das hätte auch Auswirkungen auf Deutschland. Der Dax taucht heute tief ab und fällt unter 11.900 Punkte. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß