++ Die Preise für Mais und Weizen sind aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen um mehr als 25% gestiegen ++ Anstieg der Sojapreise um 12% aufgrund des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie der Nachfrage in China ++ Düstere Daten zur Bepflanzung deuten auf schlimmste Saison seit 30 Jahren hin ++ Maispreise nähern sich kritischen technischen Niveaus ++Zu Beginn des Jahres hatte niemand damit gerechnet, dass Getreide zu einem der interessantesten Märkte werden könnte. Bis dahin gab es viele Berichte, die auf perfekte Anbaubedingungen für wichtige Getreidesorten wie Weizen, Mais oder Sojabohnen hindeuteten - der Hauptfaktor für niedrige Preise. Die Überschwemmung in den USA verzögerte jedoch im Frühjahr die Pflanzsaison, die sich als die schlimmste seit 30 Jahren herausstellte. In diesem Ausblick widmen wir uns den oben genannten Faktoren und analysieren zwei Schlüsselmärkte: Mais und Weizen. DÜSTERE BEPFLANZUNGSDATENDer Beginn der Bepflanzungssaison in den USA war gemischt, da sie aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen (feuchter Boden) etwas später begann als üblich. Ein weiterer Grund für die schwache Bepflanzungssaison sind die niedrigen Preise für wichtige Getreidesorten, was mit dem anhaltenden Handelsstreit ...

