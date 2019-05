Für den amerikanischen Leitindex ging es gestern um 1,1 Prozent abwärts. Auch der S&P 500 verbuchte Verluste von über einem Prozent. Nur beim Nasdaq 100 fielen die Verluste etwas geringer aus. Dieser gab 0,3 Prozent ab.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Öl (WTI), John Deere, Facebook, Amazon, Twitter, Beyond Meat, Procter & Gamble und Boeing. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.