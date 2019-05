In drei Ost-Bundesländern hat die AfD nicht genug Kandidaten für die gewonnenen Sitze - zu groß sei die Angst vor beruflichen Nachteilen.

Nach der Kommunalwahl kann die AfD in drei der fünf ostdeutschen Bundesländer nicht alle Sitze in den Städte- und Gemeindevertretungen besetzen. Nach Sachsen gibt es auch in Thüringen und Brandenburg zu wenig Kandidaten für die gewonnenen Mandate. Der Thüringer AfD seien bislang vier Kommunen bekannt, in denen die Zahl der Bewerber nicht für die Sitze ausreiche, sagte ein Sprecher am Mittwoch.

Dem Landesverband Brandenburg fehle noch ein landesweiter Überblick. ...

