Die Entwicklungen im Handelsstreit haben die US-Anleger in die Defensive gedrängt. Verunsicherung herrschte vor allem im Rohstoffsektor. Die wichtigsten Indizes verlieren.

Neue Drohungen Chinas im Zollstreit mit den USA haben der Wall Street am Mittwoch zugesetzt. China deutete an, als Reaktion auf US-Strafzölle die Ausfuhr Seltener Erden zu beschränken. Diese Rohstoffe werden unter anderem zur Produktion von Elektronik-Bauteilen oder Elektroauto-Batterien benötigt.

Die Regierung in Peking habe ein Druckmittel, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Es sei zwar vielleicht kein Trumpf-As. "Aber der Markt beginnt, dies ernst zu nehmen." Parallel dazu geht Huawei gerichtlich gegen das Handelsverbot in den USA vor. Der chinesische Netzwerkausrüster will die von US-Präsident Donald Trump verhängen Beschränkungen für verfassungswidrig erklären lassen.

Die wichtigsten Indizes im Überblick

