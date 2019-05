Der Handelsstreit bleibt beherrschendes Thema an den Aktienmärkten. Am Donnerstag werden Anleger auch die Hauptversammlungen bei Facebook und Ebay im Blick haben.

Gründe für eine Belastung der Aktienmärkte gibt es derzeit genug. Der Handelsstreit zwischen den USA und China hält weiter an, ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht. Zuletzt deutete China an, als Reaktion auf US-Strafzölle die Ausfuhr seltener Erden zu beschränken. Die Rohstoffe werden unter anderem für die Herstellung von Smartphones und anderen Elektronik-Geräten genutzt. China ist weltweit der wichtigste Lieferant dieser Rohstoffe.

Ungewissheit birgt weiterhin auch der Streit zwischen den USA und dem Netzwerkausrüster Huawei. Das chinesische Unternehmen will die von US-Präsident Donald Trump erlassenen Beschränkungen als verfassungswidrig erklären lassen.

Nach einer kurzen Verschnaufspause ist nun auch wieder die Gefahr eines ungeregelten Brexit zu spüren. In der britischen Autobranche führte allein die Vorbereitung auf den möglichen EU-Ausstieg Großbritanniens, der bisher aber nicht eingetreten ist, zum größten Produktionsrückgang seit zehn Jahren.

Am Donnerstag notiert der Dax vorbörslich laut außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Plus. Am Vortag war der Deutsche Leitindex unter die psychologisch wichtige 12.000-Punkte-Marke gerutscht. Seit dem 1. Mai verlor der Dax mehr als 450 Punkte. Zum Handelsschluss am Mittwoch lag er 1,6 Prozent tiefer bei 11.838 Zählern.

1 - Vorgaben aus den USA

In den USA haben neue Drohungen Chinas im Zollstreit mit den USA der Wall Street am Mittwoch zugesetzt. China deutete an, als Reaktion auf US-Strafzölle die Ausfuhr Seltener Erden zu beschränken. Diese Rohstoffe werden unter anderem zur Produktion von Elektronik-Bauteilen oder Elektroauto-Batterien benötigt.

Die Regierung in Peking habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...