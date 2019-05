Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.BLDP: Ballard Power Systems am 29.5. -7,96%, Volumen 251% normaler Tage , BNP: BNP Paribas am 29.5. -6,68%, Volumen 155% normaler Tage , LMI: Lion E-Mobility am 29.5. -4,42%, Volumen 0% normaler Tage , MZB: Massimo Zanetti Beverage am 29.5. 2,59%, Volumen 100% normaler Tage , TCG: Thomas Cook Group am 29.5. 5,43%, Volumen 181% normaler Tage , SAC: Sanochemia am 29.5. 16,00%, Volumen 222% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Sanochemia SAC 1.740 16.00% Thomas Cook Group TCG 16.610 5.43% Massimo Zanetti Beverage MZB 6.340 ...

