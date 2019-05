Die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen fallen in Richtung zwei Prozent. Die Politik von Präsident Trump verschärft die Sorgen.

Mit Wirtschaftspolitik im Weißen Hauses kennt sich Dan Roberts aus. Der Chefanlagestratege der Fonds-Boutique McKay Shields gehörte in den Achtzigerjahren zum Berater-Gremium von Präsident Ronald Reagan. Zwar setzte Reagan ebenso wie der heutige US-Präsident Donald Trump auf Steuersenkungen. Doch Reagans Wirtschaftsberater würden die Politik des Amtsinhabers kritisch beurteilen, sagt Roberts. "Ich hoffe, wir hätten Herrn Trump dazu geraten, die Wirtschaft nicht noch weiter durch Staatsausgaben anzuheizen." Das sei angesichts einer Wachstumsrate von drei Prozent unnötig.

Unter anderem Trumps Steuersenkungen haben den Schuldenstand der USA auf über 22 Billionen US-Dollar katapultiert. Schulden, die das Land vor allem über die Ausgabe von kurz laufenden US-Staatsanleihen refinanziert.

Gleichzeitig wachsen die Sorgen vor einem verschärften Handelskonflikt und einem Abschwung in den USA. Das treibt Investoren in als sicher geltende langfristige US-Staatsanleihen. Das lässt die Kurse für zehnjährige Papiere steigen. Im Gegenzug sinken die Renditen. So fiel die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen am Mittwoch auf 2,2 Prozent. Das ist der tiefste Stand seit fast drei Jahren.

Das hohe Angebot kurzfristiger Papiere und der Run auf langlaufende US-Staatsanleihen haben eine weitere Folge: Dadurch verflacht sich die sogenannte Zinskurve weiter. Sie bildet das Verhältnis von kurzfristigen und langfristigen Renditen ab. Üblicherweise liegen langfristige Renditen über denen kurzlaufender Papiere.

