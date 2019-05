Die Bilder von langen Warteschlangen und gecancelten Flügen auf der Anzeigetafel sind noch vielen Urlaubern im Gedächtnis. Nun soll an den Flughäfen der nächste Chaos-Sommer drohen. Sind die Befürchtungen berechtigt?

Die begehrteste Urlaubszeit des Jahres steht vor der Tür, viele Reisen sind schon seit Monaten gebucht. Kurz vor Beginn der Sommerreisezeit veröffentlicht nun AirHelp, eine Organisation für Fluggastrechte, eine Analyse, die manche Urlauber bange werden lässt. Zumindest solche, die nicht mit dem Auto in den Urlaub fahren, sondern auf das Flugzeug setzen.

Denn die Analyse weckt Erinnerungen an den Chaos-Sommer an vielen deutschen Flughäfen im vergangenen Jahr und prognostiziert gar noch schlimmere Szenarien. Zur Erinnerung: Unter anderem aufgrund von massiven Störungen durch Personalmangel bei der Flugsicherung oder Streiks an den Sicherheitskontrollen kam es 2018 bei vielen Airlines zu Verspätungen und Ausfällen. Infolge dessen berieten gar Vertreter aus Politik und Wirtschaft auf Luftfahrtgipfeln, wie solche Zustände in Zukunft verhindert werden können.

Dass AirHelp gerade jetzt eine solche Analyse veröffentlicht, kommt nicht von ungefähr: Immerhin macht das Flugrechte-Portal mit den Verspätungen und Ausfällen Geschäft. Denn wer sich von AirHelp bei der Durchsetzung seiner Flugrechte unterstützen lässt, zahlt bei erfolgreicher Entschädigung für Verspätungen oder Ausfälle eine Gebühr an AirHelp. Und dennoch lohnt sich ein Blick in die Zahlen. Die sagen tatsächlich ein Chaos hervor.

Flughäfen in Europa sind überlastet

"Deutsche Fluggäste müssen vor einem noch schlimmeren Flugchaos in diesem Sommer bangen", prophezeit Laura Kauczynski, Expertin für Fluggastrechte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...