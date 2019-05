Der Pharmakonzern Novartis verlangt Millionen für ein einziges Medikament. Und das ist nur der Anfang. Gentherapien sollen auch gegen Krebs und Erblindung helfen - wenn das Solidarsystem mitmacht.

Der Verfall beginnt oft schon vor der Geburt. Die Muskeln der Säuglinge und Kleinkinder verkümmern zunehmend, die Kleinen können nicht sitzen, müssen künstlich beatmet werden. Lebenslange Behinderung droht oder auch der frühe Tod. Viele Kinder erleben ihren zweiten Geburtstag nicht. Spinale Muskelatrophie, eine seltene Erbkrankheit, wird in Deutschland pro Jahr bei etwa 70 bis 120 Kindern diagnostiziert.

Die gute Nachricht: Der Schweizer Hersteller Novartis hat dagegen ein Mittel entwickelt. Es bietet gute Heilungschancen und muss nur einmal verabreicht werden. Die Zulassung für Europa könnte noch in diesem Jahr erteilt werden.

Die schlechte Nachricht: Das Medikament wird teuer, sehr teuer. In den USA, wo Zolgensma vor wenigen Tagen zugelassen wurde, verlangt Novartis mehr als zwei Millionen Dollar für die einmalige Behandlung. In Summe könnte allein dieses Medikament die Krankenkassen in Deutschland um bis zu 200 Millionen Euro pro Jahr belasten.

Hoher Aufwand, wenige Patienten

Solche exorbitanten Preise werden Pharmakonzerne demnächst häufiger aufrufen. Gentherapien wie Zolgensma gelten als das nächste große Ding der Pharmabranche. Seit der Entschlüsselung der DNA um die Jahrtausendwende haben die Forscher Wege gefunden, defekte Gene zu reparieren oder zu ersetzen. Die Chancen auf Heilung steigen - und ihre hohen Aufwendungen für Forschung, Entwicklung und Herstellung wollen sich die Unternehmen über den Preis zurückholen.

In der Branche herrscht Goldgräberstimmung: Große Pharmakonzerne wie Novartis und GlaxoSmithKline, aber auch kleinere Biotechunternehmen wie Orchard Therapeutics aus Großbritannien und Bluebird Bio aus den USA investieren Millionen in die Forschung. Oder kaufen gleich ganze Unternehmen auf: Novartis zahlte etwa 8,7 Milliarden Dollar für das Chicagoer Biotechunternehmen Avexis, das die Gentherapie Zolgensma ursprünglich entwickelt hatte.

Krankenkassen und Versicherer stellen die neuen Forschungs- und Heilerfolge vor große Herausforderungen. Um den hohen Preisen ihren Schrecken zu nehmen, locken die Hersteller mit Rabatten und neuen Bezahlmodellen. Diese können die Finanzierungsprobleme aber bestenfalls lindern, nicht lösen. Die Frage bleibt daher: Wie viel Fortschritt verträgt das Gesundheitssystem?

Die Zeit, um Antworten zu finden, wird knapp. Immer mehr neue, teure Medikamente kommen auf den Markt. Über 40 neue Gentherapien stehen laut Forschungs- und Beratungsinstitut IGES kurz vor der Marktreife - mit entsprechenden finanziellen Folgen für Kassen und Versicherte. Die US-Arzneibehörde FDA rechnet damit, dass bis 2025 rund 20 Zell- ...

