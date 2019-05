Fünf Jugendliche erklären, warum sie Greta klasse finden, etwas Luxus trotzdem sein darf - und warum sie vor einer Kaufentscheidung YouTube-Videos checken.

WirtschaftsWoche: Wie habt ihr euren Tag begonnen, welche App öffnet ihr morgens zuerst?Alexander: Wenn der Handywecker klingelt, gucke ich erst mal, ob ich neue Nachrichten bei WhatsApp habe. Dann bin ich kurz auf Instagram. Aber ich ärgere mich jeden Morgen drüber, was mich das an Zeit kostet.Fabian: Keine. Da hab ich morgens keine Zeit für. Nach dem Frühstück vielleicht. Nicolas: Bei mir reicht es morgens nicht mal fürs Frühstück.

Was würdet ihr eher von eurem Handy löschen: WhatsApp oder Instagram? Alexander: Instagram. Nicolas: Eindeutig Insta.

Wieso? Alexander: Weil es zeitraubend ist. Für den Kontakt zu meinen Freunden finde ich es okay, finde es auch interessant, zu sehen, was die posten. Aber man merkt gar nicht, wie viel Zeit man da verbringt. Fabian: WhatsApp ist viel wichtiger für das Privatleben. Allein die ganzen Gruppenchats. Und ich mache über WhatsApp auch viele Treffen aus.

Habt ihr schon mal ein Produkt bestellt, das ihr bei Instagram oder YouTube gesehen habt? Paula: Nein. Viola: Doch. Ich hab es mal ausprobiert. Das war tatsächlich 'ne Diätkur. Die war im Angebot, ich dachte: Ausprobieren kann nicht schaden. War aber schwachsinnig, ich hab sie dann auch wieder zurückgeschickt. Alexander: Bei mir ist es eher andersherum. Ich möchte ein bestimmtes Produkt haben, gehe dann auf YouTube und schau mir dort Testempfehlungen an oder vergleiche Produkte. Aber bisher hat noch kein Influencer irgendwelche Wünsche in mir geweckt.

Was ist mit politischen Influencern? Ist Greta ein Vorbild für euch?Viola: Ich sage definitiv Ja. Solche Menschen braucht man auf der Welt, um politische Themen anzuregen. Besonders wir Jugendliche bekommen nicht immer alle Themen mit und kennen uns dann nicht immer so aus. Dann sind solche Influencer oder auch Aktivisten sehr hilfreich, um einen kleinen Einblick in das Thema zu bekommen und um sich eine Meinung bilden zu können.

Was haltet ihr von der Kritik, dass manche Demonstranten nur schwänzen wollen? Viola: Schule schwänzen kann ich immer, auch ohne Demo. Wir wissen, dass der Klimawandel aktuell ist. Wenn wir jetzt nichts machen, wird es in Zukunft nur noch schlimmer. Fridays for Future hat nichts mit Schwänzen zu tun, sondern damit, dass wir bei der Politik ein Zeichen setzen wollen.

Darf man sich nach der Demo einen Burger bei Mäcces gönnen?Paula: Das muss in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. Man kann nicht die ganze Zeit gegen den Klimawandel protestieren und andersherum regelmäßig bei McDonald's Burger essen und seine Prinzipien über den Haufen werfen.Alexander: Ich glaube, man sollte sich auf die Forderungen dieser Bewegung konzentrieren, statt nach Dingen zu schauen, die man negativ auslegen kann. Für Schüler vom Land ist es vielleicht das erste Mal seit Monaten, dass sie solche Fast-Food-Restaurants besuchen können. Das kann man sich auch mal gönnen. Die Politik sollte eher darauf hören, was diese jungen Menschen wollen, und nicht direkt gegensteuern mit solchen Argumenten.

Ein Argument wäre ja, dass unser Fleischkonsum zu hoch ist und wir das ändern müssen. Würdet ihr verzichten?Paula: Also ich faste regelmäßig Fleisch. Das mache ich jetzt seit vier Jahren. Aus ethischen und ökologischen Gründen. Wieso ein Tier mit Pflanzen ernähren, wenn man auch die Pflanzen selbst essen kann? Aber wenn man mit Leuten zusammen isst, dann esse ich auch mit. Fabian: Ich esse Fleisch, aber nicht täglich. Aber wenn ich auf das Geld achten muss und mit meinen Freunden grille, dann manchmal auch das billige Aldi-Fleisch.

Die Grünen haben mal vorgeschlagen, dass es einen vegetarischen Tag in der Kantine gibt. Alle einverstanden, oder protestiert jemand? Alexander: Fände ich völlig legitim. Ich hätte kein Problem damit, auch mal die halbe Woche Salat zu essen. Nicolas: Also, drei bis vier Tage die Woche nur Salat, ich weiß ja nicht. Aber wenn es einen Tag nur Fisch oder nur Gemüse ...

