Die Jugend geht für eine neue Politik und eine andere Wirtschaft auf die Straße. Was junge Konsumenten wollen - und wie Unternehmen verhindern, dass ihnen das Gleiche passiert wie den Volksparteien.

Anfang Mai schlug die 23-jährige Luisa Neubauer dem Vorstand des Energieriesen RWE in Essen die Unternehmensstrategie um die Ohren: "Kein Konzern in ganz Europa trägt mehr Verantwortung für die Klimakrise als RWE", schimpfte die Umweltaktivistin und zürnte den anwesenden Anteilseignern: "Und Sie hier im Raum, Sie machen das möglich, wenn Sie nicht endlich aufwachen."

Zehn Tage später schleuderte die 18-jährige Schülerin Clara Mayer auf der VW-Hauptversammlung Konzernchef Herbert Diess ihre Wut entgegen: "Ich bin hier, um Ihnen zu sagen: Was Sie tun, ist nicht genug." Und Ende vergangener Woche bekam Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing in Frankfurt den Zorn einer ganzen Generation zu spüren: "Ich bin schockiert von der Ignoranz in diesem Konzern", knallte Neubauer: Das Geldhaus verschließe die Augen vor der Klimakatastrophe, "es ist die Deutsche Bank, die unsere Zukunft zerstört".

Fünf Jahrzehnte nach 1968 meldet sich eine junge Generation zu Wort, die voller Ungeduld und Entschlusskraft auf Veränderungen in diesem Land drängt - wenn auch auf andere Weise als damals: mit couragierten Auftritten am Rednerpult von Dax-Konzernen, bei fröhlichen Protestmärschen mit Hundertausenden Teilnehmern in Dutzenden Metropolen oder in der Stille der Wahlkabinen, wie bei der Europawahl, die einer Abrechnung mit der großen Koalition gleichkam.

Wer bislang noch gehofft haben mag, die unter dem Motto "Fridays for Future" in vielen Städten organisierten Schülerdemos für den Klimaschutz seien ein vorübergehendes Phänomen pubertärer Erregung, sieht sich nach dieser Wahl umso jäher herausgefordert durch die Digital Natives, eine Generation von jungen Menschen, die zwischen 1995 und etwa 2010 geboren wurden - und in Politik und Wirtschaft eine naturgemäß wachsende Rolle spielen.

Die Alterskohorte umfasst fast ein Viertel der Weltbevölkerung und zeichnet sich durch ihre große Konsumentenmacht aus, weil sie über sehr viel Geld verfügt. Bereits heute werden ihr in den USA jährliche Ausgaben in Höhe von 143 Milliarden Dollar zugeschrieben. Für Patrick Müller-Sarmiento, Chef des Handelsunternehmens Real, zieht das Heranwachsen dieser Generation "größere Implikationen nach sich als die Digitalisierung". Und Markenexperte Klaus Schwitzke, der Shops für Tommy Hilfiger, Uniqlo und Manufactum gestaltet, sagt: "Der junge Mensch wird wieder politischer, fragt intensiver nach - das ist eine Bewegung, die in alle Bereiche vordringt."

Anders gesagt: Das veränderte Selbstbewusstsein der Jugend stellt nicht nur die Politik, sondern auch die Wirtschaft auf eine Probe: Parteien und Firmen können es sich nicht leisten, an den Bedürfnissen der Generation Z vorbei zu kommunizieren. Manager setzen Umsatz aufs Spiel, zögen sie You- Tube-Wut auf sich. Die Marketingabteilungen brauchen daher feine Antennen für den Vibe der Straße, für eine Generation, die sich politisch, radikal, visionär versteht. Die Dinge zum Guten verändern will. Hier. Und jetzt.

Und die nur in ihren Widersprüchen zu verstehen ist. Denn Fakt ist auch, dass die Generation Z wechselhaft, launisch, hedonistisch ist - und ziemlich inkonsequent. Man trifft heute Jugendliche an, die mit vollen Einkaufstüten aus dem Textildiscounter stürmen, um rechtzeitig die nächste Nazis-raus-Demo zu erreichen. Die sich aus Überzeugung vegan ernähren und in den Semesterferien nach Neuseeland fliegen, um die Südinsel zu erwandern.

Und natürlich weiß die Generation Z auch um die Menschenrechtsproblematik bei der Herstellung von Smartphones. Doch deshalb auf ein "grünes Telefon" umsteigen? Wenn es schlechter ist und weniger leistet, lieber nicht. Es wird sich noch zeigen, ob die jungen Leute ihr eigenes Verhalten so kritisch hinterfragen wie das der Konzernchefs. Ob sich ihr Kaufverhalten wirklich so nachhaltig ändert, dass Unternehmen ihr Produktionsverhalten verändern müssen - oder nicht.

Die Wohlstandskinder

Fest steht: Die Wirtschaftswelt ist in Bewegung. Autokonzerne wie Volkswagen, BMW und Daimler setzen auf Sharingdienste, weil junge Metropolenbewohner kein Fahrzeug mehr besitzen wollen. Techunternehmen wie Google müssen sich für ihren Datenhunger verantworten, weil der digitale Nachwuchs misstrauisch geworden ist. Lebensmittelhersteller und Kosmetikkonzerne müssen die Inhaltsstoffe ihrer Produkte offenlegen, wollen die das Vertrauen der jungen Konsumenten genießen.

Und dann gibt es da noch einen Trend, der Warenhäusern wie Galeria Kaufhof und Karstadt Kopfzerbrechen bereitet: "Grundsätzlich geht diese Zielgruppe seltener einkaufen", sagt Schwitzke; der Handel müsse sich unglaublich bemühen, sie zu erreichen, sich mit der Frage auseinandersetzen: Warum sollte ein Jugendlicher "überhaupt noch in ein Kaufhaus gehen"?

Ingo Barlovic kennt die Sorgen der Wirtschaft und die Bedürfnisse der Jugend genau. Er ist Chef des Meinungsforschungsunternehmens Iconkids & Youth, einem kommerziellen deutschen Forschungsinstitut in Sachen Jugend. "Im Grunde ist die Generation Z heute eher eine Lifestyle-Kohorte, im Gegensatz zu früheren Kriegs- oder Nachkriegsgenerationen", sagt er. Wirtschaftlich gehe es den meisten gut. Die Arbeitslosenquote sei niedrig, die Jugendlichen hätten meist gute Jobaussichten.

Daneben haben die 13 Millionen Kinder und Jugendlichen, die zur "Gen Z" zählen, auf den ersten Blick gemein, dass sie nichts gemein haben: Sie leben als Gymnasiasten oder Hauptschüler, als gebürtige Deutsche oder Zugewanderte, in der Stadt oder auf dem Land. Aber sie teilen kardinale Erfahrungen. Die Angst vor dem Terror nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Das Gefühl für die Labilität des Wohlstands und die Ungerechtigkeit des Weltwirtschaftssystems infolge ...

