Fünf Jahre dauert der Konflikt in der Ostukraine nun schon. Genauso lange versuchen Deutschland und Frankreich zu vermitteln. Nun wollen sie es erneut versuchen.

Deutschland und Frankreich haben einen neuen Versuch gestartet, den festgefahrenen Friedensprozess in der Ostukraine wieder in Gang zu bringen. Die Außenminister Heiko Maas und Jean-Yves Le Drian flogen am Donnerstag in die ukrainische Hauptstadt Kiew, um mit dem neuen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sprechen. Ziel ist die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über die Umsetzung des Minsker Friedensabkommens von 2015. "Es wird nach wie vor geschossen, es kommen Menschen ums Leben und damit wollen wir uns nicht abfinden", sagte Maas. Der Friedensprozess sei zu einem "völligen Stillstand gekommen. "Das kann nicht so bleiben."

Die Ostukraine ist seit 2014 zwischen prorussischen, von Moskau unterstützten Separatisten und Regierungstruppen umkämpft. Daran hat auch das in der weißrussischen Hauptstadt Minsk ausgehandelte Friedensabkommen nichts geändert. Deutschland und Frankreich versuchen seit Beginn des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln. Das bislang letzte Außenministertreffen in diesem Vierer-Format - auch Normandie-Format genannt - ist aber jetzt schon fast ein Jahr her, das letzte Gipfeltreffen war im Oktober 2016 in Berlin.

Nach der Amtsübernahme durch Selenskyj in der vergangenen Woche wollen Deutschland und Frankreich versuchen, wieder ein Treffen der Staats- und Regierungschefs oder der Außenminister zustande zu bringen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron haben darüber schon mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen. Merkel hat auch mit Selenskyj telefoniert.

Auf beiden Seiten gibt es eine gewisse Bereitschaft zu einem solchen Treffen. Maas betonte aber, es werde trotzdem nicht einfach werden. Damit meint er vor allem Russland.

