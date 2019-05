Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WOL: Wolford am 30.5. -3,54%, Volumen 17% normaler Tage , AMS: AMS am 30.5. -2,43%, Volumen 0% normaler Tage , MMK: Mayr-Melnhof am 30.5. -0,90%, Volumen 42% normaler Tage , AGR: Agrana am 30.5. 1,66%, Volumen 3% normaler Tage , VLA: Valneva am 30.5. 2,24%, Volumen 14% normaler Tage , WPB: Wiener Privatbank am 30.5. 2,50%, Volumen 60% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Wiener Privatbank WPB 8.200 2.50% Valneva VLA 3.425 2.24% Agrana AGR 19.560 1.66% Mayr-Melnhof MMK ...

