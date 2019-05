Tagesausblick für 31.5.: DAX erholt sich am Feiertag leicht!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Am Feiertag konnten sich DAX & Co bei relativ geringen Umsätzen verbessern. So schloss der DAX bei knapp 11.900 Punkten. Die US-Index präsentierten sich in den ersten Handelsstunden hingegen etwas leichter. Der Goldpreis stieg im Tagesverlauf in den Bereich von 1.300 US-Dollar pro Feinunze während der Ölpreis weiter nachgab. So sank der Preis für ein Barrel WTI auf USD 56,40.

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.940/12.000/12.100/12.220 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.710/11.850 Punkte

Der DAX stabilisierte sich oberhalb der Unterstützungsmarke von 11.850 Punkte und näherte sich im Tagesverlauf der Marke von 11.900 Punkten. Die Bullen sind zweifellos weiterhin in der Defensive. Eine nachhaltige Gegenbewegung deutet sich frühestens oberhalb von 11.900 Punkten an. Unterhalb von 11.850 Punkten droht eine weitere Verkaufswelle bis 11.700 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 05.04.2019 - 30.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 31.05.2014 - 30.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 4,21 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 4,94 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.05.2019; 20:46Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

