Nasdaq-100 - Das ging wunderbar auf!

In der letzten Besprechung des Nasdaq-100 Index an dieser Stelle hieß es: "Fallen die Techs in den kommenden Tagen auf neue Mehrwochentiefs, dürften sie zügig den Unterstützungsbereich um 7.200 Punkte ansteuern. Dort bestünde die nächste Chance auf eine Stabilisierung. Bleibt auch diese Chance ungenutzt, dürfte der EMA200 bei gut 7.160 Punkten angelaufen werden."

Der Index fiel tatsächlich weiter zurück und drang gestern in den Supportbereich um 7.200 Punkte ein. Dort gelang den Käufern eine temporäre Stabilisierung. Der EMA200 bei aktuell gut 7.160 Punkten wurde dagegen knapp verfehlt.

Kurzfristig haben sich die Bullen durchaus die Chance auf eine technische Gegenbewegung erhalten. Unter 7.310 Punkten bleibt der Index aber klar im bärischen Terrain. Das gestern gerissene Downgap im Chart wäre bei 7.275 Punkten geschlossen. Zwei weitere Downgaps auf der Oberseite warten und zeugen von einer enormen technischen Schwäche.

Sowohl der Supportbereich um 7.200 Punkte als auch der EMA200 im Tageschart bei gut 7.160 Punkten bleiben relevant. Eine Aufgabe dieser Supports käme einer Trendbeschleunigung gen Süden gleich. Und, wie sollt es auch anders sein, auch hier bietet sich eine Kurslücke im Chart als nächstes Ziel an. Bei 7.019 Punkten wäre dieses Gap geschlossen.

Zum übergeordneten Bild: Noch zwei Handelstage fehlen im Monat Mai. Die bisherige Monatskerze, auch in Verbindung mit der Kerze vom April, ist stark bärisch zu werten. Auf die Käufer kommt also auch im Juni eine sehr große Aufgabe zu, das Ruder noch einmal herumzureißen.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.03.2019 - 29.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2014 - 29.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

