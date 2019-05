US-Präsident Trump kündigt Strafzölle gegen Mexiko an. Davon wären auch japanische Autobauer betroffen. Der Konflikt drückt die asiatischen Börsen ins Minus.

Befürchtungen, die Weltwirtschaft könnte angesichts neuer Handelsstreitigkeiten in eine Rezession schlittern, haben die asiatischen Börsen am Freitag ins Minus getrieben. US-Präsident Donald Trump kündigte ab dem 10. Juni Zölle auf Importe aus Mexiko an, um das Land zu schärferen Maßnahmen gegen illegale Einwanderung zu bewegen.

Davon wären auch japanische Autobauer wie Toyota, Nissan, Honda oder Mazda betroffen, die allesamt in Mexiko Fahrzeuge für den US-Markt produzieren. Ihre Aktien verbuchten Kursverluste von zwei bis drei Prozent, Mazda brachen sogar mehr als sechs Prozent ein.

Der Nikkei der 225 führenden Werte an der Tokioter Börse fiel um 0,8 Prozent auf 20.778 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor 0,6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...