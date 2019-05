Die Deutsche Bank spart und schrumpft an allen Ecken. Das Geschäft mit vermögenden Kunden soll aber wachsen. Wegen der heftigen Konkurrenz ist das alles andere als einfach - und wenig lukrativ.

Wer in Deutschland richtig reich ist, prasst und protzt nicht, stellt keine Yachten, Privatjets und Pelzmäntel zur Schau und hält allgemein wenig von Glanz und Glamour. Wer in Deutschland reich ist, nennt sich vermögend, ist oft mittelständisch geprägter Unternehmer und hat in Geldfragen Probleme. Meint Lars Fahnenbrock. Und will sie lösen.

Der selbstverständlich ausnehmend korrekt auftretende Manager ist einer von zwei Deutschlandchefs der neuen "Institutional Wealth Partners"-Abteilung der Deutschen Bank. Als eine Art zentrales Kompetenzzentrum soll die im Dienste reicher Kunden "schneller agieren und über einen zentralen Ansprechpartner das gesamte Spektrum unseres Angebots zugänglich machen", sagt Fahnenbrock. Dafür ist die Truppe eng verzahnt mit dem Ausland, mit der Fondsgesellschaft DWS und der eigenen Investmentbank. So wollen Fahnenbrock und Kollegen die reiche Klientel "mit besonderen, individuellen Angeboten überraschen".

Der Ansatz ist ganz im Sinne von Vorstandschef Christian Sewing. Vor wenigen Tagen erst erklärte der bei der Hauptversammlung der Bank eine "viel engere Kooperation" einzelner Geschäftszweige zum Ziel in einer besseren Zukunft. In der soll das Geschäft mit den Reichen eine wichtige Rolle spielen. Während die Bank ihren Erfolg seit einigen Jahren vor allem am Erreichen von Spar- und Stellenabbauzielen prüft, will sie hier investieren und wachsen. Die Wohlstandsmehrung für Wohlhabende ist einer der wenigen Strohhalme, an denen sie sich aus ihrem scheinbar vollumfänglichen Schlamassel ziehen will.

Ob das klappt, ist angesichts der vor allem international gewaltigen Konkurrenz zweifelhaft. Das vergangene Jahr ist jedenfalls ziemlich ernüchternd gelaufen. Die Erträge im Geschäft mit den Superreichen fielen um 14 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro und machen damit nicht mal sieben Prozent der Gesamteinnahmen aus. Und während der Bank in Asien und Deutschland Mittel zuflossen, zogen Kunden im übrigen Europa und in den USA mehr Geld ab.Obwohl bereits Sewings Vorgänger in dem Geschäft zulegen wollten, tritt die Bank damit ...

