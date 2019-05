Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.FRE: Fresenius am 30.5. -0,51%, Volumen 49% normaler Tage , EOAN: E.ON am 30.5. -0,41%, Volumen 43% normaler Tage , FME: Fresenius Medical Care am 30.5. -0,39%, Volumen 51% normaler Tage , BEI: Beiersdorf am 30.5. 1,66%, Volumen 70% normaler Tage , MUV2: Münchener Rück am 30.5. 1,67%, Volumen 57% normaler Tage , WDI: Wirecard am 30.5. 2,27%, Volumen 70% normaler Tage , DAX: +0,54% Aktie Symbol SK Perf. Wirecard WDI 153.400 2.27% Münchener Rück MUV2 219.300 1.67% Beiersdorf BEI 104.000 1.66% ...

