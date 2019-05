Der niederländische Technologiekonzern NXP Semiconductors N.V. (ISIN: NL0009538784, NASDAQ: NXPI) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 25 US-Cents ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 5. Juli 2019 (Record date: 14. Juni 2019). Im September 2018 startete NXP Semiconductors die erstmalige Zahlung einer vierteljährlichen Dividende (25 Cents). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet bezahlt der Konzern 1,00 US-Dollar an Dividende. Beim derzeitigen Börsenkurs von ...

