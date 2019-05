Saudi-Arabien versucht mit Krisengipfeln, seine Verbündeten auf Linie gegen den Iran zu bringen. Die USA wollen nächste Woche Beweise für die Attacken des Irans vorlegen.

Saudi-Arabien und seine Verbündeten haben den Iran unmissverständlich aufgefordert, die Souveränität arabischer Staaten zu achten. "Der Iran sollte (...) aufhören, sich in die Angelegenheiten von Ländern einzumischen, denn dies bedroht die Sicherheit und Stabilität in der Region", hieß es am Freitag in einer Abschlusserklärung nach zwei Krisengipfeln des Golf-Kooperationsrats und der Arabischen Liga in Mekka.

Die Sicherheit der Golfstaaten sei "eine Säule der regionalen Stabilität". Der saudi-arabische König Salman rief die internationale Gemeinschaft auf, die "zerstörerischen" Aktivitäten seines Erzrivalen Iran zu stoppen. In Mekka hatten sich am Donnerstag zahlreiche Führer der Staaten des Golf-Kooperationsrates (GCC) und der Arabischen Liga zu Krisengipfeln getroffen.

Auf dem Programm der von Saudi-Arabien einberufenen Treffen standen Debatten über iranische "Aggressionen" im Nahen Osten. Die Gipfel galten als Versuch des Königreiches, die anderen Länder der Region gegen den Iran in Stellung zu bringen. Dem GCC gehören sechs Staaten der Arabischen Halbinsel an. Die Arabische Liga zählt mehr als 20 Mitglieder aus der Region. Beide Organisationen werden von Saudi-Arabien dominiert.

Saudi-Arabien und seine Verbündeten werfen dem Rivalen Iran vor, im Nahen Osten Unruhe zu stiften, und machen ihn für zahlreiche Angriffe verantwortlich. So hatten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) Sabotageakte gegen vier Handelsschiffe vor ihrer Küste gemeldet. Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, erklärte, dahinter stecke "beinahe sicher" der Iran.

"Ich denke nicht, dass jemand, der mit der Situation ...

