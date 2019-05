Trump kündigte seine bisher "größte Stellungnahme" zum Grenzthema an. Dann folgt ein Tweet, der es in sich hat: Am 10. Juni verhängt der US-Präsident einen Strafzoll auf sämtliche Güter aus Mexiko.

US-Präsident Donald Trump will Mexiko mit neuen Druckmitteln in der Handelspolitik zum härteren Vorgehen gegen illegale Migration zwingen. Sämtliche Güter aus dem Nachbarland würden mit Zöllen von fünf Prozent belegt, kündigte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) via Twitter an. Der Zollsatz werde allmählich angehoben, "bis das illegale Immigrationsproblem behoben ist". In Kraft treten soll die Maßnahme am 10. Juni. Trumps überraschende Bekanntgabe könnte den neuen Handelspakt zwischen den USA, Mexiko und Kanada untergraben.

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador rügte Trumps Pläne - und signalisierte zugleich Dialogbereitschaft. Eine Delegation um seinen Außenminister Marcelo Ebrard werde sich in Verhandlungen um eine friedliche Lösung für die Drohung seines US-Kollegen bemühen, schrieb López Obrador.

Erst am Donnerstag hatte Trump vor Reportern seine bisher "größte Stellungnahme" zum Grenzthema angekündigt. Am Abend folgte sein überraschender Tweet. Trump wirft der mexikanischen Regierung schon seit Monaten vor, nicht genug gegen den starken Andrang von Menschen aus Ländern wie El Salvador, Honduras und Guatemala zu tun, die in die USA streben. Erst am Donnerstag bestätigten die US-Behörden die Ankunft von mehr als 1000 Migranten, die am Vortag illegal über das texanische El Paso ins Land gekommen ...

