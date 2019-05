Kaum schienen die Bilanz-Vorwürfe der Financial Times gegen Wirecard in Singapur ausgestanden, schon droht dem Zahlungsabwickler neuer Ärger. Laut einem Medienbericht soll das Unternehmen an betrügerischen Trading-Websites mitverdient haben. Mehrere Staatsanwaltschaften hätten demnach bereits Ermittlungen eingeleitet.

