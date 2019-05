Auf die Nachbehandlung von Beschichtungen mit dem Laser hat sich die Arbeitsgruppe Dünnschicht-Verfahren am Fraunhofer ILT, Aachen, spezialisiert: Zu ihren Schwerpunkten zählt die laserbasierte Behandlung von gedruckten, hauchdünnen Elektronikschichten. Damit sich Bauteile für die Integration einer elektrischen Funktion optimal bedrucken lassen, kommen nasse Beschichtungsverfahren wie Tintenstrahl-, Tampon- oder Dispensdruck und viele weitere Verfahren zum Einsatz. Es lassen sich hier je nach Verfahren unterschiedliche Schichten aufbringen, die beispielsweise in der Dicke, Breite oder der Struktur variieren.

Wärmenachbehandlung in zwei Schritten

Alle Schichten haben jedoch einen gemeinsamen Nenner: Sie benötigen eine Wärmenachbehandlung, die konventionell beispielsweise in einem Ofen geschieht. "Der Ofeneinsatz dauert teilweise lange und ist energieintensiv, da das gesamte Bauteil aufgeheizt wird", erklärt Dr. Christian Vedder, Gruppenleiter am Fraunhofer ILT. "Stattdessen bietet sich der Einsatz eines Laserstrahls an, der gezielter und schneller arbeitet. Mit ihm können kleine Strukturen auf Bauteilen in kurzer Zeit bearbeitet werden, sodass eine lokale Erhitzung der Beschichtung auf Temperaturen oberhalb der Zerstörschwelle des Bauteils möglich ist, ohne dieses zu schädigen." Die Laserbearbeitung vollzieht sich in zwei Schritten. Zunächst wird mit dem Laserstrahl die Schicht getrocknet und damit Löse- und Hilfsmittel entfernt. Am Schluss bleiben nur noch die sogenannten Funktionspartikel zum Beispiel aus Silber oder Gold übrig. Der Laser schmilzt diese ...

