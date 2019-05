Der Start-up-Investor Rocket Internet hat dank neuer Unternehmen in seinem Portfolio seinen Umsatz im ersten Quartal gesteigert. Im Geschäftsbereich "New Businesses" stieg der Umsatz um 85 Prozent. Insgesamt kletterte der Umsatz um 50 Prozent, der Gewinn nach Steuern hat sich verdoppelt. Die flüssigen Mittel belaufen sich auf 3,1 Milliarden - der Weg ist also frei für neue Investitionen. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...