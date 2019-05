Die Konsumlaune der Deutschen lässt langsam nach. Das trifft auch den Einzelhandel. Trotzdem bleiben die Zahlen über den Erwartungen.

Der deutsche Einzelhandel ist schwach in das zweite Quartal gestartet. Im April seien die Umsätze real (preisbereinigt) um 2,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat gefallen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten wurden von dem Dämpfer überrascht. Sie hatten im Mittel einen leichten Anstieg im Monatsvergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...