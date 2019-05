Burcon zur Präsentation auf die 9. LD Micro-Jahreskonferenz vom 4.-5. Juni 2019 eingeladen DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Konferenz Burcon zur Präsentation auf die 9. LD Micro-Jahreskonferenz vom 4.-5. Juni 2019 eingeladen 31.05.2019 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Burcon zur Präsentation auf die 9. LD Micro-Jahreskonferenz vom 4.-5. Juni 2019 eingeladen Vancouver, BC, Kanada, und Bel Air, Kalifornien, USA, 29. Mai 2019 - Burcon NutraScience Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU), führend in der Entwicklung funktioneller und ernährungsphysiologisch wertvoller Pflanzenproteine, ist eingeladen zur Präsentation auf der 9th Annual LD Micro Invitational Conference, die vom 4.-5. Juni 2019 im Luxe Sunset Hotel in Bel Air, Kalifornien, USA, stattfinden wird. Burcons CEO Johann Tergesen wird plangemäß am 4. Juni 2019 um 9 Uhr PT (Pacific Time) präsentieren. Er wird über Burcons vor kurzem angekündigte Pläne des Baus einer Produktionsanlage zur Verarbeitung von Erbsen- und Rapsprotein sprechen. Die Investition beträgt 65 Millionen CAD (48,4 Millionen USD). Die Anlage wird mit Burcons patentierter Technologie einzigartige, hochreine Erbsen- und Rapsproteinzutaten herstellen. Der Start der Erbsen- und Rapsproteinproduktionsanlage kommt zu einer Zeit, in der Unternehmen wie Beyond Meat und Impossible Foods große Summen aufnehmen, um ihre Aktivitäten auszubauen und mit der Nachfrage Schritt zu halten. Nach Forschungen der Branche wächst der weltweite Markt für pflanzliche Proteinzutaten mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,7 % und wird bis im Jahr 2025 voraussichtlich 16,3 Milliarden USD erreichen. Die Veranstaltung ist eine der größten unabhängigen Konferenzen des Landes für Small- und Micro-Cap-Unternehmen, mehr als 250 Unternehmen präsentieren vor mehr als 1.000 Tagungsteilnehmern. Auf der Konferenz werden auch verschiedene Vorträge und Podiumsgespräche mit entsprechenden Themen für Investoren und Emittenten stattfinden. Für Einzelgespräche mit Burcon senden Sie Ihre Anfrage bitte online über den Link, den Sie bei der Registrierung erhalten. Um sich für die Konferenz registrieren zu lassen, wenden Sie sich bitte an David Scherer über david@ldmicro.com oder besuchen Sie www.ldmicro.com/events. Bei Fragen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an Paul Lam über +1 (604) 733-0896 oder E-Mail plam@burcon.ca. Über LD Micro LD Micro wurde 2006 mit dem einzigen Ziel gegründet, eine unabhängige Informationsquelle für Micro-Caps zu sein. Was als Newsletter über besondere Unternehmen begann, ist mittlerweile eine Veranstaltungsplattform, die jedes Jahr mehrere einflussreiche Konferenzen ausrichtet. Im Jahr 2015 hat LD Micro den ersten reinen Micro-Cap-Index eingeführt, um exklusiv tagesaktuelle Informationen über den gesamten Sektor bereitzustellen. LD hält für jeden in der Welt der Small- und Micro-Caps nützliche Tools bereit. Um sich für die Konferenz anzumelden, besuchen Sie bitte https://www.ldmicro.com/events Über Burcon NutraScience Corporation Burcon ist führend in der Entwicklung funktioneller und ernährungsphysiologisch wertvoller pflanzlicher Proteine. Das Unternehmen hat ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur Extraktion und Reinigung von Proteinen ein Portfolio von Patenten zur Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von Pflanzenproteinen entwickelt. Burcons Sojaprotein CLARISOY(R) - unter Lizenz von Archer Daniels Midland Company - bietet Transparenz und einen hochqualitativen Proteinnährwert für Getränkesysteme bei niedrigem pH-Wert und bietet eine hervorragende Löslichkeit und außergewöhnliche Geschmacksreinheit bei jedem pH-Wert. Peazazz(R) ist ein einzigartig lösliches und geschmacksreines Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein und Nutratein(R) sind Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen und Nährstoffgehalten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca. Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der anwendbaren Gesetze für kanadische Wertpapiere. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen beeinflussen können, so dass sie von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder erwarteten Ergebnissen wesentlich abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Worten wie "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "Projekt", "einschätzen", "erwarten", "glauben", "Zukunft", "wahrscheinlich", "vielleicht", "können", "sollten" oder ähnliche Inbezugnahmen auf die Zukunft. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, abgesehen von historischen Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es gibt keine Garantie, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden, die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen vorausgesehenen abweichen. Wichtige Faktoren, welche ursächlich dafür sein könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich der tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftsverhandlungen, Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit "Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom 18. Juni 2018, hinterlegt bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf www.sec.gov. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen Vorsatz oder jegliche Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die Annahmen in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren. CLARISOY ist eine Handelsmarke der Archer Daniels Midland Company. Investorenkontakt: Paul Lam Manager, Business Development Burcon NutraScience Corporation Tel +1 (604) 733-0896, gebührenfrei (888) 408-7960 plam@burcon.ca www.burcon.ca Medienkontakt: Steve Campbell, APR President Campbell & Company Public Relations Tel +1 (604) 888-5267 tech@ccom-pr.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. 31.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.