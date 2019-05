August Faller hat den German Innovation Award 2019 gewonnen. Bei der Verleihung am 28. Mai in Berlin sicherte sich das Unternehmen die Auszeichnung in der Kategorie "Excellence in Business to Business - Medical Technologies".In der Pharmaindustrie wächst das Interesse an sogenannten Smart Packaging Lösungen rapide. Intelligente und digitalisierte Medikamentenverpackungen können die Compliance - also die Therapietreue - verbessern und dem Patienten die Handhabung erleichtern. Aus diesem Grund hat August Faller gemeinsam mit Avnet Integrated und der Hochschule Pforzheim mehrere Prototypen von interaktiven ...

