Ob auf öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen, Flughäfen oder Firmenliegenschaften - bei der Absicherung von großen Flächen und weiten Arealen liegt die Herausforderung darin, einen umfassenden Überblick über das Gesamtgelände und gleichzeitig höchste Detailauflösung auch in den entfernteren Bildbereichen zu erhalten. Auch wenn Netzwerkkameras mit immer höheren Megapixelzahlen Werbung machen: Auflösung allein ist nicht alles. Entscheidend für eine zuverlässige Absicherung von großen Flächen ist die Fähigkeit, sowohl im Nahbereich der Kamera als auch in den weiter entfernten Bereichen Details erkennen und Personen identifizieren zu können.

Kamerabilder zeigen Szenen nur in 2D

Hier kommt ein ganz einfaches physikalisches Prinzip zum Tragen: Eine reale Szene ist dreidimensional, im Kamerabild wird sie allerdings nur zweidimensional dargestellt. Die Kamerapixel werden gleichmäßig auf dem Kamerasensor verteilt, bzw. die angegebene Auflösung der Kamera wird gleichmäßig auf den gesamten Bildwinkel verteilt. Und dass, obwohl für die weiter entfernten Bereiche eigentlich eine viel höhere Auflösung und Pixeldichte notwendig wäre, um letztendlich dieselbe Pixelzahl pro Meter zu erreichen wie im Nahbereich der Kamera.

Anders gesagt: Wenn eine Kamera ein hochauflösendes Übersichtsbild liefert, kann dies zwar vorbehaltlich der Lichtverhältnisse vor Ort und der Dynamik der Kamera zur Wahrnehmung von Abläufen dienen. Das heißt aber noch lange nicht, dass im Ernstfall über die gesamte Szene hinweg ausreichend Auflösung zur Verfügung ist, um Vorfälle aufzuklären.

Nötige Mindestpixelanzahl am Objekt

Hier gilt die Voraussetzung, dass je nach Anforderung und entsprechend der Bildszene und der Details, die man erkennen möchte, eine Mindestanzahl von Pixeln am Objekt bzw. an der Person im Bild vorhanden sein muss. Hier spricht man von Pixel pro Meter am Objekt/Person (px/m). Nicht gemeint sind die Pixel, die eine Kamera ...

