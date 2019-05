Na servas nach Christi Himmelfahrt. Mit dem heutigen Vormittagsminus hat der ATX nur noch 5 Prozent ytd-Plus. Und gestern gab es ja doppelte Premiere. Die erste Frau als Bundeskanzlerin und den ersten Feiertagshandel an der Wiener Börse. Ich habe Börse-CEO Christoph Boschan nach Handelsschluss gefragt, wie es gelaufen ist. Boschan: "Im Laufe des gestrigen ersten Feiertagshandels haben wir ein Volumen von 150 Mio. Euro verzeichnet, das wir ansonsten verloren hätten. Damit sind wir zufrieden. Unsere Stammmannschaft hat dafür gesorgt, dass der erste Handel an einem Feiertag reibungslos geklappt hat." Ich meine: 150 Mio. sind ca. 2/3 normaler Tage und das ist wirklich stark. Es ist auch ein Signal in die Finanzwelt und auch gut für den Standort. Übrigens: Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...