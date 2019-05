Am 31.5.2006 ist die Österreichische Post an die Wiener Börse gegangen. Wir feiern heute also 13 Jahre Börsenotiz. Grund zum Feiern haben die Aktionäre, denn die Post ist langfristige Dividenden-Nr. 1 in Österreich und einer der verlässlichsten Austro-Titel. Der Ausgabekurs für Aktien der Österreichischen Post lag im Jahr 2006 bei 19 Euro, aktuell gibt es das Papier zu etwas mehr als 30 Euro.Zum Vergleich: Der ATX stand im Mai 2006 bei rund 3900 Punkten, 1000 Punkte höher als jetzt. Incl. Dividenden sieht es für die Post-Aktionäre super aus. Die zum Start plakatierten "Börsewanderwege" wurden stressfrei, neugierig und ertragsbringend erkundet. Österreichische Post ( Akt. Indikation: 30,03 /30,13, -0,40%) ...

