Die Hoffnung auf eine Erholung im Dax ist nach dem jüngsten Kursschock verflogen. Jetzt müssen sich die Notierungen erst auspendeln. Welche Sorgen die Unternehmen und die Börsenkurse noch länger belasten dürften.

Die jüngste Verschärfung im internationalen Handelsstreit - neue US-Zölle gegen Mexiko, Erhöhung chinesischer Zölle für amerikanische-Waren - trifft die Aktienmärkte in einer brisanten Lage. Mit Mühe hatte der Dax versucht, sich in der Zone 11.800 bis 12.000 Punkte zu stabilisieren. Noch am Donnerstag (30. Mai) gab es einen verhaltenen Erholungsversuch. Doch nun, mit den jüngsten Überraschungen von Donald Trump, geht es deutlich abwärts.

Bisher bestand die Hoffnung, dass es beim G20-Treffen zwischen Trump und Xi Jinping Ende Juni eine mögliche Einigung im Handelsstreit gibt. Diese Hoffnung ist nun in den Hintergrund getreten. Damit bleiben die Märkte erst einmal sich selbst überlassen - und da überwiegen derzeit die Ängste.

Auf den Rohstoffmärkten erhöht sich der Abwärtsdruck. Nach einer kurzen Erholung kippen die Ölpreise wieder ab. Hohe Lagerbestände und die Angst vor einem konjunkturellen Abschwung wirken sich stärker aus als eine mögliche Eskalation im Konflikt zwischen den USA und Iran. Mit 65 Dollar hat Brent den tiefsten Stand seit zwei Monaten erreicht. In den nächsten Wochen könnte es durchaus in die Bereich 62 bis 60 Dollar gehen.

Kursschwankungen nehmen zu

Die Volatilitätsbarometer V-Dax und V-Stoxx ziehen deutlich an und stehen zur Stunde über 18 Prozent. Im Abschwung Ende vergangenen Jahres hatten sie Werte zwischen 18 bis 25 erreicht. Gold hat sich mit Preisen um 1300 Dollar deutlich von der Untergrenze der vergangenen Wochen um 1270 Dollar entfernt. Das Anleihebarometer Bund-Future markiert mit 168 Prozent ein neues Allzeithoch.

Der sehr robuste Anleihemarkt, der schon den gesamten Mai über stabil nach oben zog, ist für die Aktien ein zwiespältiges Signal. Einerseits zeigt er das Sicherheitsbedürfnis der Anleger aus Angst vor dem Abschwung ...

