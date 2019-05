Nel Asa Aktie: Besser geht es kaum

Nel Asa konnte am Feiertag in Deutschland einen ordentlichen Aufschlag verbuchen. Es ging teils um mehr als 5 % nach oben. Damit ist die Aktie wieder auf dem Weg, die nächsten Rekorde für den Kurs herzustellen. Die 1-Euro-Marke sei in Sicht, so die Chartanalysten mit dem Verweis auf einen starken Trend nach oben. Geht es nach deren Expertise, dürfte die Aktie sogar 1,20 bis 1,25 Euro erreichen. In den kommenden Tagen jedenfalls sieht es wieder besser ...

