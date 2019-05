Der Industrielle und frühere VC-/PE-Unternehmer Michael Tojner bringt offenbar eine weitere Company aus seiner Montana Tech Components-Gruppe an die Börse. Medienberichten zufolge soll die auf Nahrungsmittelverpackungen aus Aluminium und in der Schweiz ansässige Aluflexpack an die Schweizer Börse gehen. Nach der Varta AG wäre dies eine weitere Börsennotiz einer Montana-Firma. Anfang Juni soll bereits der Startschuss für den Börsegang erfolgen. Die Emission soll den Berichten zufolge von Berenberg und der Zürcher Kantonalbank (ZKB) durchgeführt werden. Die Aluflexpack Gruppe betreibt 11 Standorte mit sieben Produktionsanlagen in Europa. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Alpro, Ferrero, Dr. Oetker, Bayer, Müller, ...

