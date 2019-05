Nach den Zolldrohungen des US-Präsidenten legt der Goldpreis um 0,7 Prozent zu und nähert sich der Marke von 1300 US-Dollar je Feinunze.

Die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump haben an den Börsen erneut für Turbulenzen gesorgt. Anleger flüchteten am Freitag in "sichere Häfen": Der Goldpreis legte um bis zu 0,7 Prozent auf 1297,2 Dollar je Feinunze ...

