++ Die europäischen Börsen reagierten negativ auf die mexikanischen Zölle ++ Der DE30 zieht in Richtung des 50% Fibonacci levels der vorherigen Jahresabwärtsbewegung ++ Wirecard (WDI.DE) stürzt von einer Klippe, als Staatsanwälte das Unternehmen mit betrügerischem FX-Broker in Verbindung bringen ++Gestrige kurzfristige Gewinne der europäischen Börsen sind aufgrund der neuen Handelsausrichtung von Donald Trump über die Nacht zunichte gemacht worden und die Weltbörsen befinden sich in einer Abwärtsbewegung. Die Kursverluste waren in ganz Europa zu sehen. Der DE30 verzeichnete die größten Verluste. Die Automobilindustrie gehörte aufgrund der mexikanisch-amerikanischen Handelssituation zu den am schlechtesten abgeschnitten Sektoren.Der deutsche DE30 konnte die Unterstützungszone zwischen 11850 und ...

