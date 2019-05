Dow Jones - Sell-off-Stimmung zum Monatsende

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

US-Präsident Donald Trump ist immer für eine Überraschung gut. Über Twitter kündigte Trump an, ab dem 10. Juni Zölle in Höhe von 5% auf sämtliche Einfuhren aus Mexiko erheben zu wollen. Die Zölle werden solange in Kraft bleiben und auch weiter erhöht, bis das Problem illegaler Einwanderung aus Mexiko gelöst sei. Diese Meldung traf den Markt selbstverständlich völlig unvorbereitet. In der Vorbörse präsentieren sich die US-Indizes wenig überraschend tiefrot.

Die Rückeroberung der jetzt neuen Widerstandsmarke im Dow Jones Industrial Average bei 25.208 Punkten schlug bereits gestern fehl. Die Käufer versuchten es zwar mehrfach, scheiterten aber den gesamten Handelstag über. Der Weg des geringeren Widerstands zeigt folglich abwärts. Die nächsten großen Abwärtsziele notieren bei 24.883 Punkten und darunter 24.675 Punkten.

Erholungen treffen weiter bei 25.208 Punkten auf Widerstand. Eine Rückeroberung dieser Marke würde die Möglichkeit schaffen, das Gap bei 25.342 Punkten zu schließen. Wiederum stellt der EMA200 bei 25.371 Punkten eine Hürde dar. Unterhalb von 25.717 Punkten ist der Abwärtstrend im Tageschart voll intakt.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.03.2019 - 30.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2014 - 30.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

