Es schien, als könnte die Wirecard-Aktie die Verluste infolge der "Financial Times"-Berichterstattung wieder weitestgehend kompensieren. Pustekuchen: Am Freitag geriet das volatile Papier erneut in einen Abwärtsstrudel. Nachmittags musste die Aktie einen Verlust von 10 Prozent verzeichnen - damit allerdings deutlich weniger als noch zu Tagesbeginn.

Der Grund für den tiefroten Schock: ein Bericht des "Handelsblatt". Wie die Wirtschaftszeitung berichtete, wird der Dax-Konzern von diversen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...