Wasserstoff ist ein Treibstoff der Zukunft und stösst auf grosses

Interesse in der Bevölkerung. Rund 100 Personen nahmen heute am

öffentlichen Anlass «Wasserstoff H2 - Treibstoff für den Klimaschutz»

in Buchs (AG) teil. Die Wasserstoff-Elektromobilität in der Schweiz

soll stärker ausgebaut werden: So werden in den nächsten vier Jahren

1'000 Hyundai H2-Elektro-Nutzfahrzeuge in der Schweiz eingeführt und

in Betrieb genommen. Bis dahin soll auch ein flächendeckendes

H2-Tankstellennetz entstehen, womit dem Durchbruch von

wasserstoffbetriebenen Nutzfahrzeugen und Personenwagen nichts mehr

im Weg steht.



«In einem wasserstoffbetriebenen Fahrzeug vereinen sich die

überzeugende Dynamik des Elektroantriebs mit der Energiedichte von

Wasserstoff: rasches Tanken, hohe Reichweite, maximale Sicherheit,

gute Fahrleistungen, kein CO2 sowie keine Stickoxide und

Russpartikel», erklärt Jörg Ackermann, Präsident des Fördervereins H2

Mobilität Schweiz. Letzterer verfolgt das Ziel, ein flächendeckendes

Netz von Wasserstofftankstellen in der Schweiz aufzubauen.



Der Wasserstoff wird von der Firma H2 Energy hergestellt. Das

Unternehmen beliefert bereits die erste H2-Tankstelle im aargauischen

Hunzenschwil. «Wir konzipierten den weltweit ersten

H2-Herstellungskreislauf, der zu 100 Prozent aus erneuerbaren

Energien besteht. Der Strom für die Produktion von grünem Wasserstoff

beziehen wir direkt aus einem Wasserkraftwerk. Am Ende ist

Wasserdampf die einzige Emission, womit sich der Kreis wieder

schliesst», ergänzt Rolf Huber, Präsident des Verwaltungsrats H2

Energy Holding AG.



Pionier der H2-Elektromobilität in der Schweiz



Bei einem wasserstoffbetriebenen Fahrzeug reagiert der Wasserstoff

in den Brennstoffzellen mit Sauerstoff, wobei Elektrizität und Wasser

entstehen. Mit der erzeugten Elektrizität wird der Elektromotor

angetrieben und das Wasser entweicht als einzige Emission aus dem

Auspuff. «Hyundai ist Pionier im Bau von Wasserstofffahrzeugen:

Bereits seit 1998 forschen wir an der Brennstoffzellentechnik. 2013

lancierten wir den weltweit ersten serienmässigen Personenwagen,

welcher ausschliesslich mit Wasserstoff betrieben wird», erläutert

Veljko Belamaric, Managing Director von Hyundai Suisse. Im

vergangenen Jahr doppelte der Autohersteller nach und präsentierte

das modernste Wasserstoff-Fahrzeug auf dem Markt: den Hyundai NEXO.

«Der NEXO zählt zu den wichtigen Schritten unserer

Nachhaltigkeitsstrategie. Die Hyundai Motor Group will die

Produktionskapazität für Brennstoffzellensysteme bis 2030 auf 700'000

Einheiten pro Jahr auszubauen. Dies unterstreicht unser klares

Bekenntnis für eine Zukunft der sauberen Mobilität.»



Dass Hyundai eine Vorreiterrolle in der

Wasserstoff-Elektromobilität einnimmt, beweist auch das Joint Venture

«Hyundai Hydrogen Mobility» von Hyundai Motor Company und H2 Energy

Holding AG. Bis 2023 rollt eine Flotte von 1'000

wasserstoffbetriebenen LKWs von Hyundai über die Schweizer Strassen,

welche weltweit die erste ihrer Art sein wird. Hyundai baut über die

nächsten 10 Jahre seine jährlichen Fertigungskapazitäten auf 500'000

wasserstoffbetriebene Elektrofahrzeuge aus.



Grosses Interesse am umweltfreundlichen Antrieb



Im Rahmen des heutigen Events erhielten die Anwesenden die

Möglichkeit, den gesamten Kreislauf - von der Produktion des

Wasserstoffs bis zur Testfahrt des neuen Hyundai NEXO - hautnah zu

erleben und sich vom umweltfreundlichen Antrieb zu überzeugen. Der

von prominenten Politikerinnen und Politikern initiierte Anlass zog

rund 100 Interessierte an, darunter zahlreiche Vertreter aus der

Industrie, Wirtschaft und Medien.



Meilensteine der H2-Elektromobilität von Hyundai



1998 Hyundai Motor startet Forschungsprojekt für

Brennstoffzellentechnik



2013 Markteinführung des Hyundai ix35 Fuel Cell als

weltweit erstes Serien- Brennstoffzellenfahrzeug



2016 Nov.: Coop setzt eine Flotte von 12 Hyundai ix35 Fuel Cell

ein



2018 Sept.: IAA Hannover, Ankündigung von 1000 Hyundai H2-

Elektro-Nutzfahrzeugen für die Schweiz



Dez.: Innovationspreis 2019 des VCS Verkehrsclub der Schweiz geht

an Hyundai



2019 Mai: Markteinführung Hyundai NEXO

Dez.: Markteinführung der ersten Hyundai H2-Elektro-

Nutzfahrzeuge



bis 2023 Einführung und Betrieb von 1000 Hyundai H2-Elektro-

Nutzfahrzeugen in der Schweiz (weltweit erste Flotte dieser

Art)



bis 2030 Hyundai Gruppe baut die jährliche Fertigungskapazität auf

500'000 Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge aus

(Personenwagen und Nutzfahrzeuge)



Hyundai NEXO im Überblick



Antrieb im Fahrzeug



Elektromotor 100% elektrischer Antrieb



Stromproduktion direkt im Fahrzeug, durch moderne

Brennstoffzellen



Energiespeicher Wasserstoff



Vorteile



Abgase null Emissionen (null CO2, null Stickoxyde,

nur Wasserdampf)



Tanken in rund 3 Minuten



Reichweite 666 km (Stand heute, Bsp. All-New Hyundai

NEXO, Messung nach WLTP)



Elektromotor leise, hohes Drehmoment beim Anfahren und

Beschleunigen



Energiekreislauf von Wasser/Wind/Sonne zum reinen Wasserdampf



Grüner Wasserstoff



Energie Produktion zu 100% aus erneuerbaren Energien

("Überschuss"-Strom aus Photovoltaik,

Windkraft, Wasserkraft)



Produktion Elektrolyse unter Verwendung von

"Überschuss"-

Strom



Wertschöpfung Herstellung lokal, regional, national =

unabhängig vom Ausland, Wertschöpfung in der

Schweiz



Infrastruktur in der Schweiz



Aufbau koordiniert und aktiviert durch den

Förderverein H2 Mobilität Schweiz



Gründung 18. Mai 2018



Mitglieder 15 namhafte Schweizer Unternehmen, die heute

insgesamt über 4000 schwere Nutzfahrzeuge

einsetzen und über 2000 Tankstellen betreiben



Ziel Koordination und Engagement für den Aufbau

der H2 Infrastruktur in der Schweiz, auf

privatwirtschaftlicher Basis



Zeithorizont bis 2023 flächendeckendes H2-Tankstellennetz



Mehr Informationen und nützliche Links



www.news.hyundai.ch Hyundai Suisse, Medienseite

www.hyundai.ch Hyundai Suisse

www.h2mobilitaet.ch Förderverein H2 Mobilität Schweiz

www.h2energy.ch 2014 gegründetes Unternehmen: Ziel: Stop

dem Klimawandel



