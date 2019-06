Kaum haben die Europäer gewählt, diskutieren die Deutschen wieder vor allem eigene Befindlichkeiten. Eine gesamteuropäische politische Willensbildung bleibt ein Traum.

Eine seltsame Diskrepanz prägte in der vergangenen Woche den deutschen Politik- und Medienbetrieb. Europa hatte gewählt, aber die meisten Analysen und Schlussfolgerungen betrieben vor allem eine nationale Nabelschau: Schwund der GroKo-Parteien, vor allem der SPD, die Grünen im Erfolgsrausch, AKK und ihr Rezo-Kommunikations-GAU. Weniger Interesse fand die gesamteuropäische Dimension der Wahlen - vom Machtkampf um den Posten des EU-Kommissionspräsidenten einmal abgesehen. Aber auch da geht es ja vor allem darum, ob der deutsche Kandidat es wird.

Überrascht hat das wohl niemanden. Seltsam widersprüchlich bleibt es dennoch.

Ging es bei den Wahlen nicht eigentlich ausweislich all der Wahlplakate um "unser Europa" (CDU), das die SPD "stark" machen wollte und für den Grünen-Chef Robert Habeck ein "verdammt guter Start" war? Den großen deutschen Parteien - mit Ausnahme der AfD - ging es, diesen Eindruck musste man gewinnen, vordergründig darum, ihre grundsätzliche Zustimmung zu der europäischen Integration von deutschen Wählern abgenickt zu bekommen. Das ist auch so geschehen. Dass die Deutschen nach wie vor grundsätzlich für die EU sind und kaum jemand an einen Dexit auch nur denken mag, kann man also abhaken. Selbst die AfD warb übrigens nicht offen gegen die EU, wie etwa die britische Brexit-Partei, sondern nur gegen weitere Integrationsschritte. Man kann also festhalten: In keinem Mitgliedsland außer Großbritannien haben Gegner der EU eine Mehrheit. Außerdem wollen selbst die in vielen Ländern deutlich stärker als in Deutschland gewählten oder gar regierenden Rechtspopulisten die EU und den Binnenmarkt nicht umgehend abschaffen.

Darüber hinaus offenbaren diese Wahlen aber vor allem eines: Dass es eine gesamteuropäische politische Meinungs- und Willensbildung nach wie vor nicht gibt, vielleicht sogar weniger als früher. Zwischen den Wahlergebnissen in Deutschland und Frankreich oder Schweden und Italien gibt es kaum naheliegende Gemeinsamkeiten. Gesamteuropäische Trends jenseits des Niedergangs der etablierten Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Parteien zu behaupten, wirkt konstruiert. Die Grünen twitterten zwar euphorisch: "A green wave has swept the European Parliament". Aber war die grüne Welle auch europäisch? Eher nicht. ...

