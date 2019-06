An den Börsen in Asien sorgt die Handelspolitik der USA weiter für Unruhe. In Japan fallen am Montagmorgen Nikkei und Topix.

Die Tokioter Börse hat die Handelswoche mit Abschlägen begonnen. Experten verwiesen am Montag auf die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China in Handels- und Sicherheitsfragen sowie den Zollstreit zwischen den USA und Mexiko. Es werde am Markt befürchtet, dass dies eine weltweite Rezession auslösen könnte.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag 1,0 Prozent tiefer bei 20.394 Punkten. Der breiter gefasste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...