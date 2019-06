Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.IBU: Ibu-Tec am 2.6. -13,91%, Volumen 662% normaler Tage , F3C: SFC Energy am 2.6. -8,12%, Volumen 305% normaler Tage , AYI: Acuity Brands am 2.6. -7,07%, Volumen 211% normaler Tage , PBY: publity am 2.6. 5,02%, Volumen 288% normaler Tage , GBF: Bilfinger am 2.6. 5,84%, Volumen 290% normaler Tage , LBDP: Klondike Gold am 2.6. 6,55%, Volumen 0% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Klondike Gold LBDP 0.135 6.55% Bilfinger GBF 27.200 5.84% publity PBY 31.400 5.02% Acuity Brands ...

Den vollständigen Artikel lesen ...